5 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum raporu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde bugün 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca son 24 saatte salgın nedeniyle 194 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklanan güncel tabloya göre bugün 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi.

GÜNLÜK VAKA 14 BİN 494

Tedavi altındaki 8 bin 908 kişi ise sağlığına kavuşurken 194 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ise toplamda 21 bin 879 kişi hayatını kaybetti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." notuyla yaptı.