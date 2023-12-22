5 organize suç örgütü daha çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 93 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri çetelere geçit vermiyor.

Yapılan operasyonlarla büyük bir başarının elde eden ekipler, organize suç örgütlerini çökertirken aynı zamanda örgüt liderlerini de yakalıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu daha paylaştı.

"5 yerel organize suç örgütü çökertildi"

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucunda 93 şüpheli şahıs yakalandı! Operasyonlar devam ediyor! Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Şüphelilerin faaliyetleri

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kafes-23 operasyonlarında Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi ile Beşiktaş’ta faaliyet gösteren 5 ayrı eğlence mekanında;

Örgüt üyelerinin, yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışarak, turistleri eğlence mekanlarına götürdüğü ve yüksek hesap ödemeye mecbur ettikleri,

hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, mağdurların direnç göstermesi halinde onları darbettikleri,

mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının aranarak, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandığı tespit edildi.

"133 şahsı mağdur ettikleri belirlendi"

Bu operasyonlar kapsamında elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün, 93’ü yabancı uyruklu, 40’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere tespit edilen 133 şahsı mağdur ettikleri belirlendi.

Nitelikli Yağma, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Çalışmaya Karşı Koyma ve Suç Delillerini Gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı.

"Suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"