Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
265.898
-4.42%
EXEN Coin
16.36
33.22%
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 17.01.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 14:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Hain terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu çözülmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında örgütten kaçışlar hız kazandı.

    ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Bu kapsamda 5 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu" denildi.

    5 PKK lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir