5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Hain terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu çözülmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında örgütten kaçışlar hız kazandı.

ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bu kapsamda 5 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu" denildi.