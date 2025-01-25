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DHA

Türkiye'nin kahraman askeri teröristlerle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sonucunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hali getirdi.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bilgileri şu ifadelerle aktardı: