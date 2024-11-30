5 soruda yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenleme

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İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle ilgili 5 soru ve yanıtları şöyle:

SİLAHINI ÇALDIRAN VE KAYBEDENLERE HANGİ ŞARTLARDA YENİ RUHSAT VERİLECEK, YAPTIRIMLAR NELER OLACAK?

İkinci kez silahı çalınan veya silahını ikinci kez kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.

Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Fiil tarihinden 5 yıl geçtikten sonra bu kişilerin yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.

SİLAH PARÇALARININ TAŞINMASI VE SATILMASI SUÇ SAYILACAK MI?

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçalarının kaçakçılığı da suç sayılacak ve hapis cezalarına hükmedilecek.

Bu parçaları ülkeye sokanlara, ülkeye sokulmasına aracılık edenlere, kanun hükümleri dışında yapanlara, bir yerden bir yere taşıyanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VERİLECEK HAPİS CEZALARININ ALT VE ÜST SINIRLARI NE OLACAK?

Caydırıcılığın sağlanması amacıyla, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı.

Böylece, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları satın alan, taşıyan veya bulunduranlara da aynı oranlarda hapis cezası verilecek.

ARAÇLARINDA ÇAKAR VE TEPE LAMBASI KULLANANLAR HANGİ CEZALARLA KARŞILAŞACAK?

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten menedilecek.

İhlalin tekrarı halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kez sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.