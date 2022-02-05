5 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 98 BİN 715

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 korona testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

"ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK AŞILARIMIZIN TAM OLMASINA BAĞLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" notuyla paylaştı.