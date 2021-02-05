5 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi.

Son günlerde, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde görülen sıcaklık nedeniyle sokak ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı gören vatandaşlardan bazıları salgını unutarak parklara ve sahillere akın etti.

Vaka sayılarında bir süredir düşüş görülmezken, Sağlık Bakanlığı bugünün güncel verilerini paylaştı.

GÜNÜN TABLOSU

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 142 bin 538 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye ulaştı.

7 BİN 901 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 901 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 217 oldu.

110 KİŞİ VEFAT ETTİ

110 vatandaşımız da salgına yenik düştü.