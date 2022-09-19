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    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor

    Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar, güvenlik güçleri tarafından sağlanan güven ortamındaki ülkelerine geri dönüyor.
    • 19.09.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:44
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    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi sürüyor...

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde başta eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin sağlanması gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.

    Bu kapsamda iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

    Göç idaresi müdürlüklerine müracaat ediliyor

    Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek ülkelerine geçiş yapıyor.

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #1

    Günde bin 500 kişi işlem yaptırıyor

    DHA'nın aktarımına göre; gönüllü geri dönüş projesi kapsamında, günde ortalama bin, bin 500 kişi işlemlerini yaptırarak sınır kapılarından Suriye'ye geçiş yapıyor.

    521 bin 39 kişi gönüllü geri dönüş yaptı

    Ağustos ayı itibariyle 40 bin 465 kişi gönüllü geri dönüş yapaken, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar ise toplam 521 bin 39 kişi gönüllü olarak ülkelerine gitti.

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #2

    "Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum"

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkesine gönüllü olarak dönüş yapanlardan Yusuf Cafer, "2013 yılında eşim ve çocuklarım ile Türkiye’ye geldim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bize kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Şimdi ülkeme geri dönüyor ve Afrin’de yaşayan annemin yanına gidiyorum. Bundan sonra Afrin’de yaşayacağım. Afrin'de zeytin bahçem var, onlarla ilgileneceğim. Türkiye’de kaldığım süre zarfında hiçbir zorluk görmedim" diye konuştu.

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #3

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #4

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #5

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #6

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #7

    Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor #8


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