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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında yaşanan olaylar, ardından başlatılan soruşturma ile gündeme oturdu.

Törenin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından, yüzlerce yeni mezun teğmen kılıç çekerek yemin etti ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atarak büyük bir tepkisel hareket gerçekleştirdi.

Bu olay, kamuoyunda geniş yankılar uyandırırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 Eylül’de yaptığı açıklamada olayın ayrıntılı bir şekilde incelendiğini bildirmişti.

5 TEĞMEN VE 3 AMİR HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Yaşananların ardından, MSB tarafından başlatılan disiplin soruşturmasıyla 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında disiplin işlemleri başlatıldı. Soruşturmanın 16 Ocak’ta tamamlanmasının ardından, kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük sürenin de sonuna gelindi.

İHRAÇ EDİLDİLER

Beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği duyuruldu.

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İLK TEPKİLER CHP'DEN

Askeri disiplin yönetmeliklerine ayrı davranan teğmenlerin ihraç edilmesini hükümete bağlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.



Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.



Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.



Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız.



Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz.



Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi:



İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.



Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.

EKREM İMAMOĞLU: "TEĞMENLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da verilen ihraç kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle eleştirdi:



Tarihe utançla geçecek bir karar daha.



“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.



Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEK CÜMLE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "suya sabuna dokunmadan" yaptığı paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

