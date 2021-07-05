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- 5 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
5 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 08:57
- Güncelleme : 05.07.2021 - 09:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, dışarı çıkmak isteyenler hava raporuna bakarak program yapıyor.
Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısı geldi.
Sıcaklıkların ise iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 5 Temmuz Pazartesi hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
- İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
- KÜTAHYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 35°C Az bulutlu MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu
- MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
- ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- ANKARA °C, 27°C Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 30°C Parçalı bulutlu
- BAYBURT °C, 29°C Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu
- KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 27°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 34°C Az bulutlu ve açık