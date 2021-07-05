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    5 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün içinde plan yapacak olanlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki 5 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 09:26
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    5 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Geçtiğimiz günlerde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, dışarı çıkmak isteyenler hava raporuna bakarak program yapıyor.

    Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısı geldi.

    Sıcaklıkların  ise iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 5 Temmuz Pazartesi hava durumu...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    MARMARA

    Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    • KOCAELİ °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

    • İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
    • KÜTAHYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 35°C Az bulutlu MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu
    • MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

    • ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
    • ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

    • ANKARA °C, 27°C Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
    • SİVAS °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 30°C Parçalı bulutlu
    • BAYBURT °C, 29°C Parçalı bulutlu
    • SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 27°C Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
    • DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
    • SİİRT °C, 34°C Az bulutlu ve açık

    5 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

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