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Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı

Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca Bakan Koca güncel aşı haritasını da paylaştı.