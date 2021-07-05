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    Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca Bakan Koca güncel aşı haritasını da paylaştı.
    • AA
    • 05.07.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 21:52
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    Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca Bakan Koca güncel aşı haritasını da paylaştı.

    Ayrıntılar gelecek...

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