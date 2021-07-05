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- Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı
Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca Bakan Koca güncel aşı haritasını da paylaştı.
- AA
- 05.07.2021 - 21:42
- Güncelleme : 05.07.2021 - 21:52
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca Bakan Koca güncel aşı haritasını da paylaştı.
Ayrıntılar gelecek...