5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütünde çözülme devam ediyor...

Gğvenlik güçlerinin etkili operasyonları ve devlet yetkililerinin başarılı politikalarıyla gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

"1 OCAK'TAN BUGÜNE KADAR 223 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU"

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi."