5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: