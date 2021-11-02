5'inci Yargı Paketi teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti, 5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifi Meclis'e sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddeden oluşan 5. Yargı Paketi teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 8 ayrı kanunda değişiklik öngören yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İCRA İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişikliklerin olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şunları söyledi:

“İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek.

İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİ UYGULAMASI SONA ERİYOR

Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz."

Buna göre, çocuğu görme hakkı olan anne ya da babaya kurallar içinde zamanında göstermeyen anne babadan velayet alınabilecek.