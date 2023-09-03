5 yıl oldu! Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 5 yıldır devam ediyor. 364 ailenin katıldığı eylemde, 45 ailenin çocuğu teslim olarak çağrılara kulak verdi.

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AA & Ensonhaber

Yurdun doğusundaki annelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattıkları evlat nöbeti, bugün 5'inci yıla girdi.

Yaşadıkları mağduriyetten örgütün siyasi uzantısı HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış, bayram, Ramazan demeden nöbetlerine devam ediyor.

Partinin il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen acılı aileler, gözyaşlarıyla evlatlarına sesleniyor.

Ailelerin sayısı 364'e ulaştı

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artıyor.

Öyle ki, ailelerin sayısı 364'e yükseldi.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.

Annelerin sesi sınırları aştı

Öte yandan Diyarbakır’da başlayan mücadele, farklı şehirlerde de yankı buldu.

Eylem; Hakkari, Muş ve Van illeri dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer illere ve Berlin'e kadar yayıldı.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde bir süre eylemini devam ettirdi.

Diğer illerde ise HDP, kendilerine yönelik tepkilere kulak tıkayarak, eylemdeki ailelerin sesini parti binasından açtıkları müzikle bastırmaya çalışıyor.

FOTO GALERİ HDP il binası önünde 5 yıldır evlat nöbeti tutan aileler Haberin Detayları

Eylemin sembolü Hacire Akar

Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019'da oğlu için başlattığı mücadele, diğer ailelere örnek oldu.

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve il başkanlığı önünde oturma eylemini 1 yıldır sürdüren Akar, eylemiyle sembol haline geldi.

Şimdilerde, terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Evladını terör örgütü PKK'dan kurtaran Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor.