5 yılda denizlerden 190 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 5 yılda toplam 188 bin 939 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

AA

Denizlerde yetersiz botlarla hayatlarını tehlikeye atıp, yolculuk yaparak Avrupa'ya kaçak yollarla göç etmek isteyenlere karşı yürütülen operasyonların sonucu yayınlandı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin son 5 yılda müdahale ettiği toplam düzensiz göç olayı 6 bin 375 oldu.

Ekiplerce 5 yılda 188 bin 939 düzensiz göçmen yakalandı.

2024'te ise 1.387 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda 38 bin 411 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize eden 296 kişi ise adli mercilere sevk edildi.

YILLARA GÖRE DÜZENSİZ GÖÇ RAKAMLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimlerinde, 2020'de 20 bin 380, 2021'de 23 bin 676, 2022'de 49 bin 518 ve 2023'te 56 bin 954 düzensiz göçmen yakalandı.

2024'te yakalanan 38 bin 411 düzensiz göçmenle birlikte 2020'den bu yana toplam yakalanan göçmen sayısı 188 bin 939'a ulaştı.

YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI

2023'te meydana gelen 1.899 düzensiz göç olayında 169, 2022'de 1617 olayda 293, 2021'de 848 olayda 113, 2020'de ise 624 olayda 53 organizatör yakalandı.

DENİZLERDE HAYAT KURTARAN OPERASYONLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarıyla karşılaşan vatandaşların ve göçmenlerin hayatını kurtarmak amacıyla da görev yapıyor.

Bu kapsamda yılbaşından beri 1.052 arama kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.

DENİZLERDE ZOR DURUMDA KALAN 18 BİN 78 KİŞİYİ KURTARILDI

Ekipler, bu süreçte 127 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 18 bin 78 kişiyi kurtardı.

YAŞAMINI YİTİRENLER

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 40 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılan operasyonlanda ayrıca Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde de 159 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 285 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)