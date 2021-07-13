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    5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

    Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı. Adliyeyeye sevk edilen B.B. tutuklandı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 20:24
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    5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

    Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde kimlik sorgulaması yapılan B.B.'nin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı.

    GBT sorgulamasında resen görevinden emekli edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü B.B. hakkında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda B.B., Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    Hazırlanan tahkikat evrakı ile bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

    5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı #1

    5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı #2

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