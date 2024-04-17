5 Yunan adasına bayramda 20 bin kişi giriş yaptı Türkiye'den Yunan adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize ile 5 ada, 9 günlük bayram tatili sürecinde Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.

DHA

Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, bayramda yaşanan hareketliliğe değindi.

Meriç, 5 adaya 9 günlük tatil sürecinde toplam 20 bin Türk turistin giriş yaptığını belirtti.

"Oteller yüzde 100 doluluk oranlarıyla açılış yaptı"

Geçen yılki bayram tatiline göre talepte ciddi bir artış olduğunu ifade eden Meriç, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene Yunanistan adalarına ciddi bir müşteri istilası olacak. Turizmde çok güzel bir bayram geçirdik. Ayrıca otellerin buna ihtiyacı vardı ve artık açılış yapmak zorundalar. Böylece kış boyunca kapalı kalan oteller, personel girişini erkene çekmiş oldu ve genel olarak oteller yüzde 100 doluluk oranlarıyla açılış yapmış oldu. Bu gelişmelerin tümü bize güzel bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Talepler böyle devam ederse bu sene tüm zamanlar rekorunu kıracağımızı inanıyorum."

"Korkulacak bir durum yok"

İsrail-İran arasında yaşanan sorunun turizme olan etkisine de değinen Meriç, "Bu durum şu an çok az da olsa yurt dışındaki müşterileri rahatsız etmeye başladı. Türkiye ile ilgisi olup olmadığına dair sorular aldık. Coğrafya olarak hassas bir bölge olunca bu tarz sorular da alıyoruz ve turizm bu gibi durumlardan çok çabuk etkileniyor. Ancak korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Yeni dönemle birlikte kapıda vize süreci

İki ülke arasında başlayan yeni dönem çeşitli gelişmeleri beraberinde getirdi.

Bunlardan biri de turizm alanında kapıda vize uygulaması oldu. Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulaması başladı.

10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebiliyor.

Girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınıyor. Adalara geçmek isteyenlerin vize almak için istenen belgeleri de yayında götürme zorunluluğu biliniyor.

Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmiyor.

Kapıda vizeyle gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları ise şöyle:

Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)