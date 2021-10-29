5 zincir markete para cezası! Ceza alan marketler hangileri? Hangi marketler ne kadar ceza aldı?

5 zincir markete para cezası! Ceza alan marketler hangileri? Hangi marketler ne kadar ceza aldı?

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen fahiş fiyat soruşturmasında, 5'i zincir 1'i tedarikçi 6 markete idari para cezası verildiğini açıkladı. Peki ceza alan marketler hangileri?

Marketlerdeki fahiş fiyat uygulamaları ve zincir marketler, gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, ''Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketin fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığını tespit etmek amacıyla ticaret müfettişleri görevlendirdi.

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturmasıyla ilgili kararını duyurdu. Buna göre, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezası verildi.

Peki ceza alan marketler hangileri? Hangi marketler ne kadar ceza aldı? İşte detaylar...

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA ALDI?

Rekabet Kurulu; BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve tedarikçi firma Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Marketlere ve tedarikçi firmaya verilen para cezaları şu şekilde:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL

Migros Ticaret A.Ş'ye 517.672.762,75 TL

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL

Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye 22.210.998,63 TL

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Zincir market, süper ve hiper marketler olarak bilinmektedir. Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.