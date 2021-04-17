Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

Rusya ile Ukrayna arasında krize yol açan Kırım'ın ilhakı ve Rus yanlısı bölgelerdeki yer yer çatışmalar sonrası gerilim sürüyor.

İki ülke de kara ve denizde "savaş hazırlığı" tatbikatları düzenlerken, Rusya da Karadeniz'e yeni savaş gemileri gönderdi.

2 RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZLAR'DAN GEÇTİ

Rusya'ya ait 2 savaş gemisi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Gemilerin görevi hakkında net bir bilgi verilmezken, Karadeniz'de yapılan tatbikata katılacakları tahmin ediliyor.

ABD GEMİLERİ, KARADENİZ'E GİRMEKTEN VAZGEÇTİ

Atmosferin ısındığı Karadeniz ABD, Ukrayna'nın yadından durduğunu açıkça belirterek, Karadeniz'e savaş gemileri yollama kararı almıştı.

Ancak, Rusya'nın bölgede başladığı tatbikat sonrası ABD, olası çatışma riski nedeniyle gemileri Karadeniz'e göndermekten vazgeçti.