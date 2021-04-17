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    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

    İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 07:45
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 07:49
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    Rusya ile Ukrayna arasında krize yol açan Kırım'ın ilhakı ve Rus yanlısı bölgelerdeki yer yer çatışmalar sonrası gerilim sürüyor.

    İki ülke de kara ve denizde "savaş hazırlığı" tatbikatları düzenlerken, Rusya da Karadeniz'e yeni savaş gemileri gönderdi.

    2 RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZLAR'DAN GEÇTİ

    Rusya'ya ait 2 savaş gemisi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

    Gemilerin görevi hakkında net bir bilgi verilmezken, Karadeniz'de yapılan tatbikata katılacakları tahmin ediliyor.

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçti #1

    ABD GEMİLERİ, KARADENİZ'E GİRMEKTEN VAZGEÇTİ

    Atmosferin ısındığı Karadeniz ABD, Ukrayna'nın yadından durduğunu açıkça belirterek, Karadeniz'e savaş gemileri yollama kararı almıştı.

    Ancak, Rusya'nın bölgede başladığı tatbikat sonrası ABD, olası çatışma riski nedeniyle gemileri Karadeniz'e göndermekten vazgeçti.

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçti #2

    Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı ndan geçti #3

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