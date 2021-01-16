50 yaş üstü İngiliz turist yaz tatili için Türkiye'yi tercih ediyor

50 yaş üstü İngiliz turist yaz tatili için Türkiye'yi tercih ediyor

Koronavirüs aşılanmasıyla umutlanan 50 yaş üzeri İngiliz turistler, tatil rezervasyonlarında en çok Türkiye'yi tercih etti.

Alman turizm devi TUI, İngiltere’de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğünü açıkladı.

TUI yaptığı açıklamada, İngiliz turistler tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını bildirdi.

TUI’den yapılan açıklamada, 2020 yılının son ayı olan aralıktan itibaren yapılan online rezervasyonların yüzde 50’sinin 50 yaş üstü gruba ait olduğu kaydedildi.

"50 YAŞ ÜZERİ TATİLCİ GRUBUNDA DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR İLGİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUI İngiltere ve İrlanda Direktörü Andrew Flintham, “50 yaş ve üzeri tatilci grubundan daha önce görmediğimiz bir ilgiyle karşı karşıyayız. Bunun aşılamalara ilişkin pozitif haberlerin etkisiyle olduğunu düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE BALEAR ADALARI'NA REZEVASYONLAR YAPILDI"

“Son dönemde internet üzerinden yapılan önemli rezervasyon artışı var. Özellikle Yunanistan'da, Türkiye'de ve İspanya’nın Balear Adaları'nda güneşli bir yaz tatilini özleyenler tarafından söz konusu rezervasyonlar yapıldı.” diyen Flintham salgın kısıtlamaları nedeniyle tatil yapamayan İngilizlerin, 2020 yılı için 10-14 gece arası önceki yıllara kıyasla daha uzun süreli rezervasyon yaptıklarının altını çizdi.

İNGİLTERE 16 ARALIK 2020'DE AŞILAMAYA BAŞLAMIŞTI

İngiltere’de bakım evlerinde koronavirüs aşılamaları 16 Aralık 2020'de başlamıştı.

Ülkede en yaşlı ve hassas durumdaki nüfus öncelikli olmak üzere, haftada 2 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

İngiltere’de sürecin daha hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla sağlık personelini destekler mahiyette 80 bin kişi işe alınmıştı.