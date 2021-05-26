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- 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak
50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran itibariyle başlanacağını söyledi.
- AA
- 26.05.2021 - 19:25
- Güncelleme : 26.05.2021 - 20:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada 50 yaş üstü vatandaşlar aşılama müjdesini verdi.
50 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞILANMASI 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Buna göre 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak.
"DÜNYANIN EN HIZLI KAMPANYALARINDAN BİRİNİ YÜRÜTTÜK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu dönemde dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."
50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak VİDEO