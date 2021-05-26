Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran itibariyle başlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 50 yaş üstü vatandaşlar aşılama müjdesini verdi.

50 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞILANMASI 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Buna göre 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

"DÜNYANIN EN HIZLI KAMPANYALARINDAN BİRİNİ YÜRÜTTÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu dönemde dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."

50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak VİDEO

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