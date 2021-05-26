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    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak

    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran itibariyle başlanacağını söyledi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 20:03
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    Bakan Koca, yaptığı açıklamada 50 yaş üstü vatandaşlar aşılama müjdesini verdi.

    50 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞILANMASI 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

    Buna göre 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

    "DÜNYANIN EN HIZLI KAMPANYALARINDAN BİRİNİ YÜRÜTTÜK"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu dönemde dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."

    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak VİDEO

    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran da başlanacak #1

    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran da başlanacak #2

    50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına 1 Haziran da başlanacak #3

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