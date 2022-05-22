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- Irak'ın kuzeyinde, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- 22.05.2022 - 13:21
MSB:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."