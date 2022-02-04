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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 04.02.2022 - 10:07
- Güncelleme : 04.02.2022 - 10:14
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 terörist ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.
Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
"PKK'YA DARBE VURULMAYA DEVAM EDİYOR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."