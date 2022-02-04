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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 04.02.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:14
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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 terörist ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

    "PKK'YA DARBE VURULMAYA DEVAM EDİYOR"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü #1


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