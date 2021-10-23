İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Kastamonu 737,03 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

KASTAMONU ZİRVEYE ÇIKTI

Ayrıca Kastamonu 737,03 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."





HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Öte yandan Bakan Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.

O iller şöyle sıralandı:

"Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan."