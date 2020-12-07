Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Bu operasyonlar kapsamında son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği bozmaya çalışan PKK/YPG’li 3 teröristin, komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği duyuruldu.