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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:31
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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

    Bu operasyonlar kapsamında son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği bozmaya çalışan PKK/YPG’li 3 teröristin, komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü #1

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