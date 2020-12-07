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- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.12.2020 - 16:19
- Güncelleme : 07.12.2020 - 16:31
Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
Bu operasyonlar kapsamında son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği bozmaya çalışan PKK/YPG’li 3 teröristin, komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği duyuruldu.