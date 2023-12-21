506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun tamamlanan Mazeret Kararnamesi ile 506 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı.

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Mazerete dayalı güz kararnamesi, HSK tarafından yayınlandı.



Buna göre 506 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Kararnamenin, HSK internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) yayımlanacağını aktaran Bakan Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.