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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
- 24.11.2020 - 21:53
- Güncelleme : 24.11.2020 - 21:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.