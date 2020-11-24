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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 21:53
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 21:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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