Petrol
120.09
0.49%
Euro
17.9262
1.04%
Dolar
16.72
0.88%
Altın
991.91
1.14%
Borsa
265
0.08%
Bitcoin
497.803
-3.98%
BTXN Coin
11.17
-5.49%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Megakentte sabah saatlerinde etki gösteren yağış nedeniyle araç yoğunluğu yaşanırken, bazı bölgelerde yaşanan kazalar trafiği kilitledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'un en büyük çilesi olan trafik, haftanın ikinci gününde de kendisini gösterdi.

    Bugün, Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış sabah saatlerinde etki göstermeye başlarken, otoyollarda da trafik sıkıştı.

    Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 63'e ulaştı.

    Anadolu Yakası

    Anadolu Yakası'nda Şile Yolu Tepeüstü bölgesinde trafik neredeyse durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu Ümraniye bölgesinde de yoğunluk oluştu.

    D100 hattında da durum değişmedi. Göztepe ve Maltepe güzergahlarını kullanan sürücüler dakikalarca trafiğe takıldı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    Avrupa Yakası

    Avrupa Yakası güne daha sakin başlasa da Mecidiyeköy, Şişli ve Okmeydanı bölgelerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

    Haliç, Akadlar, Beşiktaş Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk oluşurken, sahil hattında ise daha sakin seyretti.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    Trafik kazaları

    Bir diğer yandan bazı bölgelerde sabah saatlerinde yaşanan kazalar trafiği kilitledi.

    TEM Altınşehir-Halkalı Yönü, sağ şeritte yaşanan araç kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, bölgedeki trafik yoğunlaştı.

    Topkapı Kavşağı-Edirnekapı yönü, sol şeritte yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, kazaya müdahale edildiği aktarıldı.

    D-100 Yenibosna-Şirinevler yönü, sol şeritte yaşanan hasarlı trafik kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, Tuzla-Piyade Okulu yönü sol şerit kazası nedeniyle 2 şerit de trafiğe kapandı. Bölgelere ilgili ekipler sevk edildi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu #4


    İlginizi Çekebilir

    Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
    İç Haber

    Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Avusturya'da camiye saldırı
    Dünya

    Avusturya'da camiye saldırı

    Görüş Bildir