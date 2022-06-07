İstanbul'da trafik yoğunluğu

Megakentte sabah saatlerinde etki gösteren yağış nedeniyle araç yoğunluğu yaşanırken, bazı bölgelerde yaşanan kazalar trafiği kilitledi.

İstanbul'un en büyük çilesi olan trafik, haftanın ikinci gününde de kendisini gösterdi.

Bugün, Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış sabah saatlerinde etki göstermeye başlarken, otoyollarda da trafik sıkıştı.

Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 63'e ulaştı.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda Şile Yolu Tepeüstü bölgesinde trafik neredeyse durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu Ümraniye bölgesinde de yoğunluk oluştu.

D100 hattında da durum değişmedi. Göztepe ve Maltepe güzergahlarını kullanan sürücüler dakikalarca trafiğe takıldı.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası güne daha sakin başlasa da Mecidiyeköy, Şişli ve Okmeydanı bölgelerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Haliç, Akadlar, Beşiktaş Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk oluşurken, sahil hattında ise daha sakin seyretti.

Trafik kazaları

Bir diğer yandan bazı bölgelerde sabah saatlerinde yaşanan kazalar trafiği kilitledi.

TEM Altınşehir-Halkalı Yönü, sağ şeritte yaşanan araç kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, bölgedeki trafik yoğunlaştı.

Topkapı Kavşağı-Edirnekapı yönü, sol şeritte yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, kazaya müdahale edildiği aktarıldı.

D-100 Yenibosna-Şirinevler yönü, sol şeritte yaşanan hasarlı trafik kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, Tuzla-Piyade Okulu yönü sol şerit kazası nedeniyle 2 şerit de trafiğe kapandı. Bölgelere ilgili ekipler sevk edildi.