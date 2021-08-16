MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesindeki operasyonda son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.