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    İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

    Tehlikeli seviyelere düşen İstanbul barajlarının son durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı, baraj sularına yukarı doğru bir ivme kazandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 18:01
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    İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

    2021 yılının kış mevsimi yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da su problemi baş gösterdi. Ocak ayının ilk haftası İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar gerilemişti.

    Tehlikeli seviyeleri gören İstanbul barajlarının durumu vatandaşları tedirgin etmişti. Birkaç haftadır etkili olan yağışlı hava sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı merak ediliyor.

    Peki, İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl?

    İşte, İSKİ baraj doluluk oranları..

    İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?

    İSKİ tarafından paylaşılan  İstanbul baraj doluluk oranı son durum verilerine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağışın etkisiyle İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,44'e yükselmiş durumda.

    Baraj doluluk oranı, 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrası sürekli artış gösterdi. Son yağışların etkisiyle baraj doluluğunda 12 puandan fazla artış yaşandı.

    İstanbul da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları.. #1

    HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

    İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, 14 Şubat 2021 tarihi itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekilde:

    Ömerli Yüzde 53,34
    Pabuçdere Yüzde 28,17
    Sazlıdere Yüzde 22,70
    Büyükçekmece Yüzde 48,59
    Alibeyköy Yüzde 52,58
    Terkos Yüzde 44,61
    Kazandere Yüzde 71,31
    Elmalı Yüzde 52,66
    Darlık Yüzde 53,77
    Istrancalar Yüzde 52,74

    İstanbul da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları.. #2

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