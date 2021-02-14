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İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

Tehlikeli seviyelere düşen İstanbul barajlarının son durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı, baraj sularına yukarı doğru bir ivme kazandırdı.