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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra'da Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
    • 06.10.2022 - 20:47
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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarına devam ediyor.

    Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Tahıl sevkiyatı görüşüldü

    İHA'nın aktardığına göre tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilerek, Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü #1


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