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    Muğla'da orman yangını

    Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
    • 22.09.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 20:15
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    Muğla'da orman yangını

    Muğla’nın Ula ilçesi Kızılyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Müdahale başladı

    İHA'nın haberine göre kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki alevlere müdahale etmeye başladı.

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekipler ve bölge halkı yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

    Bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildiği öğrenildi.

    Muğla'da orman yangını VİDEO


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    Muğla da orman yangını #2

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