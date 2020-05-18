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    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 18.05.2020 - 15:17
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    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...

    Irak'ın Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü ViDEO

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