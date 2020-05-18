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- Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA
- 18.05.2020 - 15:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...
Irak'ın Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü ViDEO