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- Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda PKK/KCK'lı teröristler hedef alındı.
- AA
- 26.06.2021 - 17:41
Teröristlere karşı etkili mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendiğini bildirdi.
BESTLER DERELER'DE OPERASYON
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince operasyon yapıldı.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.