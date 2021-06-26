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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda PKK/KCK'lı teröristler hedef alındı.
    • AA
    • 26.06.2021 - 17:41
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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Teröristlere karşı etkili mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

    BESTLER DERELER'DE OPERASYON

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince operasyon yapıldı.

    Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

    Şırnak ta 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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