Euro
9.893
-0.01%
Dolar
8.3109
0.08%
Altın
488.55
0.08%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
424.510
2.97%
EXEN Coin
26.52
6.63%
22ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 22 C

    Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 06.09.2021 - 01:06
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 01:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    MARMARİS'E 64 KİLOMETRE MESAFADE

    Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

    Ege de 4,1 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir