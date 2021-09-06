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- Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 06.09.2021 - 01:06
- Güncelleme : 06.09.2021 - 01:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
MARMARİS'E 64 KİLOMETRE MESAFADE
Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.