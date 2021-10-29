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    Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

    Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.
    • AA
    • 29.10.2021 - 08:56
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    Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

    Kapadokya'da 29 Ekim heyecanı yaşanıyor...

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

    PEŞ PEŞE GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

    Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

    Gün doğumunda gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #1

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #2

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #3

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #4

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #5

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #6

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #7

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