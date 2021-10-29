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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.