Meral Akşener'in İyi Parti grup toplantısı konuşması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İyi Parti Lideri Meral Akşener, partililere seslendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Meral Akşener'in konuşmasındaki satır başları şu şekilde:

"3 Ocak 2022 tarihi itibariyle partimizin üye sayısı 512 bin 543 kişi oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ ÇOK DERTLİ"

Virüsün yeni varyantı hızla yayılıyor. Bu süreçte en büyük yük sağlık ordumuzda. İki yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız çok dertli. Bugün milletin kürsüsünde bir sağlık çalışanı kardeşimizi ağırlayacağız.

Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar. Sağlık çalışanları kardeşlerim hak ettiğiniz maaşları almak için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Onlar yapmazsa İYİ Parti iktidarında biz yapacağız. İYİ Parti iktidarında hastalar müşteri, sağlık çalışanları da köle olmayacak.

"AYNI İŞİ YAPAN AMA FARKLI MAAŞ ALAN İNSANLAR VAR"

Sağlık çalışanlarında farklı farklı çalışma modelleri var. Öğretmenlerde de var. Her şehre bir üniversite açılıp, o üniversitelerin plansız programsız bölümlerinden mezun olan ve kimi 86, 92 puanlarla mülakatta elenen, 50, 60 puanlı arkadaşlarının atandığı gençler var. Aynı işi yapan ama farklı maaşlar alan insanlar var. Bunun üzerinde düşünmenizi rica ediyorum.





"GÖÇ EDEN DOKTOR SAYIMIZ ARTTI"

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk edip geleceğini başka yerlerde arayan doktorlarımızın sayısı TTB'nin rakamlarına göre bin 361. Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları gizlese de bu rakamın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Durumun vehametine bakar mısınız? Göç eden doktor sayımız 10 sene öncesine göre 25 kat artmış. Halen yurtdışına göç edip mesleğini orada yapmak istediği için sınavlara hazırlanan doktorlarımızın sayısı ise 10 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. En çok tercih ettikleri iki ülke ise Almanya ve İngiltere.

"EĞİTİM DÜNYAYA AÇILAN EN GENİŞ PENCERE"

Eğitim dünyaya açılan en geniş penceremizdir. Bağımsızlığımızın ve gücümüzün teminatıdır. Eğer bugün gençler yurtdışında yaşamanın yollarını arıyor, kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorsa, çocuklar derin yoksullukla karşı karşıya kalıyorsa sebebi eğitim politikalarımızın vasatlığıdır.

İYİ Parti olarak bu eğri düzene dur demek için İyileştirilmiş Eğitim Sistemi'ni hazırladık. İyileştirilmiş Eğitim Sistemi, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun."