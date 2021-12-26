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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 26.12.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 10:46
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, huzur ve güveni tesis etmek için görev yaptığı Barış Pınarı operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.

    kahramanlar bugün saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.

    Olaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    "TERÖRE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"

    Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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