- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 26.12.2021 - 10:40
- Güncelleme : 26.12.2021 - 10:46
Kahraman Mehmetçik, huzur ve güveni tesis etmek için görev yaptığı Barış Pınarı operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.
kahramanlar bugün saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.
Olaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
"TERÖRE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"
Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.