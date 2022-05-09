Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi Suriyelilerin dönüşü olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bugün toplanıyor. Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaşanan tartışmalar, Kabinenin de gündeminde yer alacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, sınır güvenliği ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede son bilgileri paylaşması bekleniyor. Ayrıca terörle mücadele de kabinenin gündemindeki olası başlıklardan. Bakan Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar hakkında da geniş bir sunum yapacak.