MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye, nokta atışı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir kez daha PKK'lı teröristler hedef alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, iki ayrı bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 terörist hedef alındı

Bakanlığın açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Etkin ve kararlı mücadele vurgusu

Ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." vurgusu yapıldı.