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- MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2022 - 11:51
- Güncelleme : 23.07.2022 - 12:00
Türkiye, nokta atışı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir kez daha PKK'lı teröristler hedef alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, iki ayrı bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
3 terörist hedef alındı
Bakanlığın açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Etkin ve kararlı mücadele vurgusu
Ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." vurgusu yapıldı.