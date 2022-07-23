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    MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 12:00
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    MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, nokta atışı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir kez daha PKK'lı teröristler hedef alındı.

    Milli Savunma Bakanlığı, iki ayrı bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    3 terörist hedef alındı

    Bakanlığın açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Etkin ve kararlı mücadele vurgusu

    Ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

    MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi #2


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