Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık binasında noter huzurunda gerçekleşen "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni"ne katıldı.

517 ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARININ ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Bakan Derya Yanık'ın da katıldığı törende; 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapıldı.

199 kadro için arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanlarında; 200 memur, 95 hizmetli, 23 işçi kadrosunda atama yapıldı.

517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı VİDEO

"ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KIYMETLİ"

Törende konuşan Bakan Yanık, atamaları gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının görevlerini herkesten daha iyi ve herkese örnek olacak şekilde yerine getireceklerine dair inancının tam olduğunu söyledi.

Yanık, şehit ve gazi çocukları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Bizim için çocuklarımız genel olarak çok kıymetli ancak şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları biraz daha kıymetli. Bunun için üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimlerde eğitim ücretinden muafiyet sağlıyoruz. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının ilk yüzde 3'lük kontenjanından, yani ücretsiz eğitim kapsamından yararlanıyorlar. Bu çalışmaları daha verimli hale getirebilmek için de elimizden gelen gayret gösteriyoruz, bundan sonra da inşallah göstereceğiz" dedi.

"KAMUDAKİ TOPLAM İSTİHDAMIMIZ 46 BİN 644'E ULAŞACAK"

Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sadece kamuda değil farklı alanlarda da imkanlar sunmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Bugünkü 517 atamamız ile birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde tam 1863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız. Sadece kamuda değil, farklı alanlarda da imkanlar sunmaya gayret ediyoruz. Elektrik, su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz toplu ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi birçok destek ve imkanı da sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında faizsiz konut kredisi gibi farklı uygulamalarla hayatınızı kolaylaştıracak hizmetleri de sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.