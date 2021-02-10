Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da başlayacak fırtınanın kuvvetinin 75-88 kilometreye ulaşacağını açıkladı.

Türkiye kısa bir sıcak hava arasının ardından tekrar soğuk hava sistemlerinin etkisinin altına giriyor.

Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde hissedilecek soğuk hava ile beraber kar yağışı da bekleniyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının, kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KARDAN ÖNCE FIRTINA UYARISI

İstanbullu kar uyarısını yeni almışken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha geldi.

Yapılan son açıklamada, İstanbul için fırtına uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, "Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı." ifadeleri yer aldı.