ORC'nin genel seçim anketi

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50,7 bandında.

Türkiye'de siyasi gündem son günlerde hareketlilik kazandı.

Muhalefet sürekli erken seçim tartışmasını gündeme getirmeye çalışırken, AK Parti ile MHP seçimlerinde 2023 yılında yapılması konusunda kararlı.

Muhalefetin diğer gündemi ise Muharrem İnce'nin başlattığı çalışmalar.

2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefleyen Muharrem İnce, yeni parti kurup kurmama konusunda henüz kararını vermiş değil.

Tartışmalar devam ederken ORC Araştırma, siyasi gündem araştırması yaptı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN YÜZDE 50 TOKADI

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 50.7 oranıyla yeni bir zafere hazırlanıyor.

AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve ilk seçimde iktidar olacağını söyleyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi ise yüzde 1,6 seviyesinde.

İŞTE OY ORANLARI

Gelen cevaplara göre; partilerin oy oranı şöyle sıralandı;

AK PARTİ: 36.6

CHP: 25.9

MHP: 14.1

HDP: 9.6

İYİ PARTİ: 8.1

DEVA PARTİSİ: 2.3

GELECEK PARTİSİ : 1.6

SAADET PARTİSİ : 0.8

DİĞER: 1.0





MUHARREM İNCE PARTİ KURARSA...

Ankete katılanlara Muharrem İnce'nin çalışmaları da soruldu.

"Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusunda yüzde 4.1 oranında Evet cevabı gelirken, yüzde 89.5 oranında Hayır cevabı geldi. Yüzde 6.4'lük kısım ise Kararsızım dedi.