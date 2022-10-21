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    Motorine indirim geliyor

    Motorine indirim geliyor

    Bir hafta içerisinde 4 kez zammın uygulandığı motorin grubuna sevindirici haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 TL 7 kuruşluk indirim uygulanacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:49
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    Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaşın etkileri, akaryakıt sektörüne de fiyat artışı ile yansıdı.

    1 yıl içerisinde benzine ve motorine defalarca zam geldi.

    Motorine bir hafta içerisinde gelen 4'üncü zam sürücüleri isyan ettirirken, yılbaşında 12,92 TL olan benzin 20,62 TL'ye, motorin ise 12,76 TL'den 27, 42 TL'ye yükseldi.

    Sürücülerin kanayan yarası haline gelen akaryakıt zamlarının bir diğer faktörü de brent petrol.

    Motorine 1 TL 7 kuruş indirim

    Brent petrol 92,48 dolar seviyesine gerilerken, motorine sevindirici bir haber geldi.

    Sürücülerin hasretle beklediği indirim haberi, bu gece yarısından itibaren 1 TL 7 kuruş şeklinde pompaya yansıyacak.

    Motorine indirim geliyor #1


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