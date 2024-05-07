52 ilde uyuşturucu operasyonu: 363 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 217 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 363 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele amansız bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçleri, gençleri ve toplumu tehdit eden bu büyük belaya karşı gece gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları sosyal medya hesabından verdi.

363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;

217 Kg Uyuşturucu Madde ve

1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi



- 363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar."

2 bin 340 personel görev aldı

- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

936 ekip,

2 bin 340 personel,

9 hava aracı ve

38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın olmak üzere 52 ilde "NARKOÇELİK-15” operasyonları düzenlendi."

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları