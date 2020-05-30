Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarı ile devam ediyor...

Irak'ın Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise düzenlenen hava harekatı sonucu, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, son teröristin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO