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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 30.05.2020 - 09:48
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarı ile devam ediyor...
Irak'ın Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise düzenlenen hava harekatı sonucu, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, son teröristin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO