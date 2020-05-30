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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 30.05.2020 - 09:48
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarı ile devam ediyor...

    Irak'ın Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise düzenlenen hava harekatı sonucu, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, son teröristin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO

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