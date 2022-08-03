Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu

Azerbaycan sabah saatlerinde Ermenistan saldırısında verdiği şehidin kanını yerde bırakmadı. Düzenlenen hava operasyonunda Ermeni mevzisi yok edildi.

2020'de başarılı bir süreçle Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan, bölgede Ermeni güçlerinin taciz ateşlerine maruz kalıyor.

Son olarak sabah saatlerinde Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine yönelik terör ve sabotaj eylemi gerçekleştirdi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı saldırı

Saldırıda Azerbaycan ordusunun bir asker şehit oldu.

AA'nın haberine göre şehidin kanını yerde bırakmayan Azerbaycan güçleri Ermeni mevzilerini vurdu.

Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, Ermeni güçlerin, Kelbecer ve Laçın illerini kapsayan sıradağlarda bulunan Kırkkız yüksekliğini ele geçirmeye ve orada yeni mevziler kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu durum üzerine Azerbaycan ordusunun "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlediği, Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepelerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan birliklerinin bu istikamette yeni mevzilerin kurulması ve ikmal yollarının yapımı için çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

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"Birkaç mevzi yok edildi"

Operasyon kapsamında, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlara ait birkaç mevzinin imha edildiği, eski Ağdere ilinin Yukarı Oratağ yerleşim birimindeki askeri birliğe hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda yasa dışı Ermeni güçler arasında ölü ve yaralıların bulunduğu, birkaç D-30 obüs topu, askeri araçlar ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Operasyondan görüntüler paylaşıldı

Geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan bölgelerden Ermenistan askerlerinin çıkarılması ve Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan topraklarında bundan sonra da her türlü terör eylemi ve provokasyonların kararlılıkla önleneceği, karşı tedbirlerin daha da yıkıcı olacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Ermeni güçlere ait askeri birliğe havadan yapılan saldırının görüntülerini de paylaştı.



