İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Kış-21 operasyonunda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel harekete geçti.

Türkiye'nin terörle mücadelesi büyük bir kararlılıkla sürüyor...

Bu kapsamda kahraman Türk askeri, her gün yeni bir operasyona adım atıyor.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı.

400 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

"EREN KIŞ OPERASYONLARI KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Öte yandan, operasyon hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.







