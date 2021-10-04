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    Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi Datça açıklarında saat 17.03'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.10.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:35
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    Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te gerçekleşti.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    Datça da 4.3 büyüklüğünde deprem #1

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