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- Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi Datça açıklarında saat 17.03'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA & Ensonhaber
- 04.10.2021 - 17:11
- Güncelleme : 04.10.2021 - 17:35
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te gerçekleşti.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.